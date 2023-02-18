معلومات عن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. تحمل اسم الشيخ نصر الدين طوبار

عقدت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني للعام السادس على التوالي، بمشاركة 65 متسابقًا يمثلون 41 دولة من مختلف دول العالم في المسابقة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل «نصر الدين طوبار».

وبدأت فعاليات افتتاح المسابقة اليوم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي «أوبرا بورسعيد»،

أكبر المسابقة الدينية الدولية

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في بيان صحفي أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، ويشارك فيها متسابقين من مختلف دول العالم، وأضاف أنه تم إتخاذ كافة الترتيبات لخروجها على أعلى مستوى ببورسعيد.

المشاركين في المسابقة

ويشارك في مسابقة القرآن الكريم والابتهال الديني 41 دولة من مختلف دول العالم منهم الأردن وفلسطين ولبنان والإمارات، واليمن وتونس، والجزائر، ونيجيريا، وكينيا، والسودان، وأثيوبيا وباكستان والمغرب، وأندونيسيا، وأوغندا، وتشاد، والهند وأمريكا وكندا.

تتضمن المسابقة حفظ القرآن الكريم، وانشاد ديني، كما سيتم خلالها تكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر شيوخ ورجال دين راحلين.