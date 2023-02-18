«صحة الشيوخ» تطالب بتشديد الرقابة في المطارات لمواجهة إنفلونزا الطيور

طالب النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الرقابة الصحية على جميع المطارات المصرية، وإجراء حجز صحي للقادمين من الخارج، بعد ما أعلنت الأرجنتين وأوروجواي حالة الطوارئ، بعد انتشار إنفلونزا الطيور .

تفشي إنفلونزا الطيور في 12 دوةل

وأوضح «البدري» في بيان، أن الدولتين أعلنتا حالة الطوارئ بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور «شديد الانتشار» في الأوز والبجع الأسود الذي عثر عليه نافقا، ما تسبب في مخاوف من انتقاله للبشر.

وتابع: «هناك انتشار كبير وواسع لإنفلونزا الطيور في عدد من الدول، هي كندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة وهندوراس والمكسيك وبنما وبيرو وفنزويلا، وأخيرا الأرجنتين وأوروجواي».

إجراءات الحكومة

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك 25 إجراء يمكن أن تتخذها الحكومة المصرية حال تفشي الوباء، وفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، منها تعطيل الدراسة لمدة محددة وتقييد حرية انتقال الأشخاص أو التواجد في أماكن معينة.