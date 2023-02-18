أبوالغيط أمام القمة الأفريقية: منطقة التجارة الحرة من أهم خطوات التكامل الاقتصادي

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم خطوات تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، مشددا على الرغبة في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون والتكامل العربي والأفريقي، خاصة أن هناك مشروعات لتطوير منطقة تجارة حرة عربية أفريقية بخطة العمل العربية الأفريقية المشتركة، إذ نحتاج لمواصلة العمل وتكثيفة بالمرحلة المقبلة، فمن المنتظر أن تعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة العام الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمة ألقاها أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، أن التحديات والاستحقاقات المتعلقة بهذه الشراكة تتطلب عملا جادا وتقتضي جهدا متوفرا في التحضير الجيد لأعمال هذه القمة، «ثمة حاجة لمراجعة قمة العمل العربية الأفريقية المشتركة، مراجعة نهائية تمهيدا لاعتمادها، كما نحتاج كذلك لتجسيد جهود تعزيز عمل العديد من برامج التعاون العربي الأفريقي القائمة، مثل المعهد الثقافي العربي الأفريقي والمعرض التجاري العربي الأفريقي، فضلا عن العمل من أجل استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق العربي الأفريقي للحد من الكوارث والمركز العربي الأفريقي لتبادل المعلومات حول الهجرة، إضافة لتنظيم الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة العرب والأفارقة».