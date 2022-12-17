محلل سياسي لقناة الحياة: القمة «الأفريقية - الأمريكية» تتويج لدور مصر بالقارة

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إنّ مصر تحدثت بقوة خلال القمة «الأمريكية - الأفريقية»، وما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي إبان رئاسته للاتحاد الأفريقي من تسليط الضوء على القارة السمراء على مدار هذا العام والفعاليات الدولية التي حضرها منها 3 فعاليات في أقل من 3 أسابيع، ومؤتمرات الاستثمار التي تبنتها مصر للاستثمار في أفريقيا كل ذلك تتويج لدور مصر في الاتحاد الأفريقي.

أفريقيا تعاني من سوء استخدام مواردها

وأضاف «شرقاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ القارة الأفريقية تعاني من سوء استخدام مواردها، والنزاعات القبلية والصراعات والفساد، كل ذلك ما خلفته الاستعمارات في القارة والدول الأوروبية التي استفادت كل الاستفادة من القارة والآن تنفض يديها.

وأشار إلى أنّه يجب أن يتدخل العالم والولايات المتحدة الأمريكية في أن يكون هناك شراكات مع أفريقيا.

%70 من سكان القارة تحت خط الفقر

وتابع: «لا يمكن أن نترك أكثر من 60 أو 70% من عدد سكان أفريقيا تحت خط الفقر، وأن يكون هناك 20 مليون حالة نقص في المناعة مرض الإيدز، وأن تتوطن بالقارة بعض الأمراض التي انتهت في العالم أجمع مثل الكوليرا والملاريا».