وكيل «خارجية الشيوخ»: مخرجات القمة الأمريكية الأفريقية وقفت على حلول لأبرز المشكلات

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن توصيات القمة الأمريكية الأفريقية التي انعقدت في مدينة وشنطن الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي، ورؤساء دول القارة الأفريقية ستسهم في حل عدة مشكلات يعاني منها كلا الجانبين.

القمة الأمريكية الأفريقية

وأوضح عفت السادات في تصريحات لـ«الوطن»، أن القمة الأمريكية الإفريقية، وقفت على مخرجات في غاية الأهمية، من بينها التصدي للهجرة غير الشرعية، التي ارتفع أعدادها بشكل كبير في الفترة الماضية، كما وقفت مخرجات القمة على سبل مكافحة الإرهاب، الذي عانت عدد من دول القارة السمراء خلال السنوات الماضية.

لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ

وأشار وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن التعاون الأمريكي الأفريقي، سيسهم في القضاء على أزمة الغذاء العالمية، التي نتجت عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية كونها سبب رئيسي في اختناق سلاسل الإمدادات العالمية للحبوب الغذائية، باعتبار كلا الدولتين أولى مصدري الحبوب والأغلال، التي تدخل في صناعة كل المنتجات الغذائية.

واختتم وكيل لجنة الخارجية بالشيوخ حديثه، مشيدا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة قائلا: «الرئيس وضع مصر في مكانتها المستحقة».