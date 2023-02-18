أماكن سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023 على مستوى الجمهورية

فتحت وزارة الداخلية اليوم باب التقديم في معاهد معاوني الأمن أمام كافة الطلاب سواء الذكور أو الإناث من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها، وأتاحت شراء كراسات الالتحاق بالعديد من معاهد معاوني الأمن في المحافظات، لذا تستعرض «الوطن» أماكن سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023.

وأعلنت وزارة الداخلية أن باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 متاح أمام الطلاب حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس المقبل، على أن يكون التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، ثم الدخول على «خدمات معاوني الأمن».

أماكن سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وكشفت وزارة الداخلية عن كافة الأماكن التي يمكن من خلالها سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023، وذلك عن طريق مقر معاهد التدريب الشرطية التي تتبع قطاع التدريب.

أماكن سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023 للذكور

- «معاهد معاوني الأمن في طرة» للمحافظات التالية: القاهرة - القليوبية - الشرقية - دمياط - الدقهلية - جنوب سيناء - شمال سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد.

- «معهد معاوني الأمن في البحيرة» بمدخل مدينة وادى النطرون، للمحافظات التالية: المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - الإسكندرية - الغربية - مطروح - وخارج الجمهورية.

- «معهد معاوني الأمن في مدينة 6 أكتوبر» بطريق الواحات، للمحافظات التالية: الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا.

- «معهد تأهيل الأفراد في سوهاج» بمدينة سوهاج حى الكوثر، للمحافظات التالية: أسيوط - قنا - سوهاج - أسوان - الأقصر - الوادي الجديد.

أماكن سحب كراسات تقديم معهد معاوني الأمن 2023 للإناث

«معهد معاوني الأمن في طرة» لجميع الطالبات من مختلف المحافظات.