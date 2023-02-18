إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 11 شخصا، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 113 اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية.

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 11 مصابا بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «إبراهيم. ع. س»، 28 سنة، و«محمد. م .ال»، 32 سنة، مقيم المنوفية، و«عسران س ع»، 52 سنة، و«أشرف .ع. س»، 18 سنة، مقيم العامرية، و«محمد. ن. م»، 43 سنة، «صلاح. ال .م»، 46 سنة، «على. م .ع»، 42 سنة، «فايز .غ. م »، 19 سنة، «عبدالعاطي. ال .ع»، 30 سنة، مقيم البحيرة، و«سعد. غ .ا»، 30 سنة، مقيم الإسكندرية، وآخر مجهول الهوية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.