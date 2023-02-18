تردد القناة الوثائقية الجديدة على النايل سات.. باق ساعات على الانطلاق

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القناة الوثائقية الجديدة، بعد جهود كبيرة من العمل الشاق استمر على مدار الأشهر الماضية لإنتاج أفلام وأعمال مميزة خاصة بها، بعضها يتعلق بشخصيات تاريخية وأدبية تركت بصمات كبيرة في المجتمع المصري، وأخرى تسرد أحداثا تاريخية بدقة شديدة، تجعل من القناة مرجعا لكل من يرغب في الاطلاع على حركة التاريخ.

ويهتم كثيرون من محبي مشاهدة هذه النوعية من البرامج والأفلام بمعرفة تردد القناة الوثائقية الجديدة، حرصا منهم على متابعة ميلاد تلك القناة التي طال انتظار إطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد، لذلك يوضح هذا التقرير تردد القناة الوثائقية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

تردد القناة القناة الوثائقية الجديدة

تردد القناة الوثائقية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي /H.

أفلام القناة الوثائقية الجديدة

بمجرد إعلان موعد انطلاق القناة الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، كشف رئيسها الكاتب والمخرج الكبير شريف سعيد عن بث القناة لعدد من الأفلام الوثائقية الخاصة بشخصيات تركت أثرا كبير وبصمة خاصة بها في مجالاتها، ليتم عرضها على القناة بمجرد إطلاقها وهي «الريحاني»، و«أدهم الشرقاوي»، و«فرقة رضا»، و«صالح مرسي»، و«يوسف إدريس»، و«هيكل».