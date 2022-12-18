رانيا هاشم عضو الأعلى الإعلام: القناة الوثائقية المصرية تخدم الأجيال الجديدة

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة الوثائقية التي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاقها سيخدم الأجيال الجديدة، الباحثة عن السرعة وليس لديها وقت للقراءة أو الاطلاع، ولا سيما أن المعلومة عندما تكون مقترنه بصورة شيقه ومؤثرات سمعية وبصرية يصبح تأثيرها عميق.

توثيق الموضوع والشخصيات

وأضافت رانيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المُشاهد يبحث عن هذا النوع من المحتوى الوثائقي الخاص بالشخصيات العامة أو الأماكن أو الموضوعات سواء المصرية أو الدولية التي تعود بهم إلى عشرات السنوات بطريقة عرض بسيطة وسهلة لتوثيقها في أذهانهم بدلًا من البحث عن الموضوعات والتقارير.

وأوضحت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ القناة الوثائقية جاءت في توقيتها، ولا بد الترويج لها بشكل كبير من خلال المواقع الإخبارية المختلفة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وتصل إلى الجمهور المستهدف في أسرع وقت، مؤكدة أنها تثق تماما في خروج المادة الإعلامية الوثائقية التي سيتم تقديمها للمشاهد على أعلى مستوى.

القناة الوثائقية من المتحدة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعاً للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسمياً في مايو 2023، كما قررت الشركة تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني»، رئيساً لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد»، رئيساً للقناة الوثائقية.