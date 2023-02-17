عميد إعلام الجامعة الحديثة: القناة الوثائقية الجديدة تقع عليها مسؤولية التصدي للشائعات

قال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إنّ مصر لديها ثروة كبيرة تسمى «الجريدة السينمائية»، وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام الوثائقية القديمة والنادرة التي سُجلت بالصوت والصورة قبل ظهور السينما، ويجب الاستعانة بها في المحتوى الذي يُقدم للجمهور داخل القناة الوثائقية.

إطلاق القناة الوثائقية

وأضاف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، في تصريحات لـ«الوطن»، بمناسبة قرب إطلاق القناة الوثائقية مساء الأحد المقبل، أنه يجب على إدارة القناة الوثائقية، شراء العديد من الأفلام الوثائقية التاريخية النادرة لتنويع المحتوى الذي يقدم للجمهور، والعمل على إصلاح وترميم العديد من الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها من خلال المركز القومي للسينما، فضلًا عن محاولة اختيار الموضوعات الجريئة والتدقيق بالمعلومات لكي تنال القناة ثقة الجمهور المصري والعربي.

التصدي للشائعات

وأوضح أنه تقع على القناة الوثائقية، مسؤولية كبيرة للتصدي للشائعات ومحاولات تشويه العديد من الرموز الدينية والسياسية الوطنية، التي تحاول الجماعات الإرهابية تشويه صورتهم أمام المجتمع المصري من آن إلى آخر.