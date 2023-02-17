 المذيعة هاجر جميل: القناة الوثائقية إحدى القوى الناعمة لمصر

قالت المذيعة هاجر جميل، إن فكرة القناة الوثائقية جاءت في وقت مناسب، وتمثل جانبا مهما في القوة الناعمة القادرة على أن تكون معبرة عن الوعي وسلوكيات الشعوب بشكل كبير.

تأثير الأفلام الوثائقية

وأوضحت «جميل» خلال تقديمها برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم» أن الأفلام الوثائقية لها تأثير قوى في المجتمع وهي من أهم أنواع الفن، وتتضمن أنواعا تناقش الترفيه والمتعة وأنواعا أخرى ترصد الواقع الذي نعيشه والماضي، وتحكي التاريخ الذي لم نره للأجيال القادمة.

شهور طويلة لإنتاج عمل

وتابعت: «الأفلام الوثائقية تحكي الواقع لمن سيأتي بعدنا، والأفلام التسجيلية بشكل عام تجعلنا نرى التاريخ، وترصد وتستعرض وتقدم وجبة ثقافية دسمة جدًا، خاصة أن العاملين على صناعة الأفلام الوثائقية والتسجيلية يحتاجون شهورا طويلة لإنتاج عمل لا تتجاوز مدته النصف ساعة، وكل ذلك من أجل الوصول لمعلومات وبيانات دقيقة تستحق الإنتاج والتصوير وتضيف لكل من يشاهدها».

واستطردت: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصدد أن تقدم لنا قناة جديدة ستنطلق الأحد المقبل، وستكون بها مادة كبيرة جدا لكل المهتمين بمختلف أشكال وأنواع الأفلام التسجيلية».