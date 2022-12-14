الإعلامي شريف سعيد بعد تكليفه برئاسة القناة الوثائقية الجديدة: ممتن لكل أساتذتي

علق الإعلامي شريف سعيد على رئاسته القناة الوثائقية الجديدة التي أعلنت تدشينها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الثلاثاء في بيان رسمي.

شريف سعيد يتحدث عن رئاسته للقناة الوثائقية الجديدة

وكتب شريف سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عقب صدور بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليفي برئاسة أول قناة وثائقية مصرية، أشكر كل مَن استودعني ثقته، راجيًا من الله أن أكون أهلًا لها».

شريف سعيد يتحدث عن وحدة الأفلام الوثائقية

وأضاف «سعيد»: «شكرًا لكل رفاق «وحدة الأفلام الوثائقية» وعلى رأسهم أ. أحمد الدريني «رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي»، لولاكم وعلى مدار أربعة أعوام -بعد توفيق الله- ما وصلنا تلك النقطة.

وتابع: «ممتن جدًا لكل أساتذتي الذين تعلمت منهم كثيرًا داخل مبنى التليفزيون المصري وأروقة مدينة الإنتاج الإعلامي طوال اثنتين وعشرين سنة مضت»، مضيفاً «أمامنا الآن مهمة شاقة وجهد كبير نبذله «داخل وخارج الشركة المتحدة» من أجل صناعة وثائقية في وطن لا يكف أبدًا عن ولادة مبدعيه. بسم الله نبدأ».

«المتحدة» تعلن تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت تدشين قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو 2023، مع تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني» رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد» رئيسًا للقناة الوثائقية.

انطلاق البث التجريبي في يناير 2023.. والرسمي مايو 2023

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.