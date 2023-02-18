إصابة 4 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة

استقبل مستشفى حوشى عيسى المركزي بمحافظة البحيرة، قبل قليل، 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية الروضة بمركز حوش عيسى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الروضة بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن «محمد ش م»، 19 سنة، مقيم حوشى عيسى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «عبد الرحمن. ع .م»، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، «أحمد. س.ع» 18 سنة، مقيم حوش عيسى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «يوسف خالد فتحي»، 16سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بمستشفى حوش عيسى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.