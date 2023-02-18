«علاج الإدمان»: تنفيذ برنامج وقائي لتوعية طلاب 6 آلاف مدرسة  

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يتم الاستعداد لتنفيذ أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب بالمدارس على مستوى الجمهورية بأضرار الإدمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

وأوضح الصندوق في فيديو على الصفحة الرسمية للصندوق فيسبوك، أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة وينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة التوعوية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة وإبراز أضرار تعاطى المواد المخدرة.

برامج التوعية الوقائية

كما يقدم الخط الساخن للصندوق 16023 كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، أوضح الصندوق أنه مع بداية التيرم الثانى للعام الدراسي 2022_2023 برامج التوعية الوقائية داخل 6 آلاف مدرسة من جميع أنحاء الجمهورية لحماية طلاب المدارس من مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.