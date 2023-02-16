أبناء بيلا بكفر الشيخ يحصدون المراكز الأولى في بطولة المدارس للمصارعة

حصد أبناء مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، المراكز الأولى في بطولة المدارس للمصارعة الرومانية «إعدادي - ثانوي»، على مستوى الجمهورية، التي أُقيمت خلال الفترة من الأحد 12 فبراير حتى الأربعاء 15 فبراير، بالمركز الأوليمبي بالقاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا محمد حجازي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الفائزون في المرحلة الإعدادية

ففي «المرحلة الإعدادية»، حصل اللاعب محمد رمضان، على المركز الخامس، زنة 44 كيلو، واللاعب البكري عبد الرؤوف شعبان، على المركز الثاني، زنة 48 كيلو، واللاعب محمد عبد الباري، على المركز الأول، وزن 57، واللاعب أحمد ربيع سعدية، على المركز الرابع، زنة 62 كيلو، واللاعب طارق المعداوي، علي المركز الثاني، وزن 85 كيلو، واللاعب محمود أحمد حمد، علي المركز الخامس، وزن 85 كيلو، واللاعب علي صابر، على المركز الخامس، وزن 52 كيلو.

الفائزون عن المرحلة الثانوية

وفي «المرحلة الثانوية»، حصل اللاعب رحيم غالي، على المركز الأول، وزن 51 كيلو، واللاعب أحمد عبد الباري، على المركز الأول، وزن 60 كيلو، واللاعب عمر حسين، على المركز الأول، وزن 55 كيلو، واللاعب شريف حسين، على المركز الرابع، وزن 60 كيلو، واللاعب عمار ياسر عبد الرحمن، على المركز الرابع، وزن 92 كيلو، واللاعب سمير منصور، على المركز الخامس، وزن 92 كيلو.

جاء ذلك، بإشراف مدربي المشروع القومي للموهبة، وهم: الكابتن ياسر عبد الرحمن صقر، وأبو غنام الرحماني، ومحمد عبد الستار غالي، وأدهم جمال نور الدين، وعبد الرحمن خالد.

«صقر»: هناك جهود كبيرة تبذل مع لاعبي المصارعة

ومن جانبه، أكد الكابتن ياسر عبد الرحمن صقر، مدرب المنتخب القومي للمصارعة، أن أبطال مصارعة بيلا يثبتون يوماً بعد يوم جدارة تصدرهم البطولات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن هناك جهود كبيرة تُبذل مع لاعبي المصارعة من أجل تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وحصد المزيد من البطولات.

وذكر «صقر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى في معسكر مغلق حالياً، استعداداً لبطولة الرانك العالمى التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 26 فبراير 2023، بمدينة الإسكندرية، لافتاً إلى أن البطولة يُشارك بها 4 من لاعبي المصارعة من أبناء مدينة بيلا، وهم: «أحمد فؤاد بغدوة، وفارس محمد غالي، وعماد محمد غالي، ومحمد القاسم».

وكيل تعليم كفر الشيخ يُهنئ الفائزين

ومن جانبه، هنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المدارس للمصارعة الرومانية «إعدادي - ثانوي»، على مستوى الجمهورية، الذين ينتمون إلى مدارس إدارة بيلا التعليمية، ومثلوا المديرية في البطولة، مشيراً إلى أنه سيتم تكريمهم خلال الفترة المقبلة.