إحالة 3 من مديري مدارس أرمنت بالأقصر للتحقيق لتدني مستوى المدارس

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إحالة 3 من مديري المدارس بإدارة أرمنت التعليمية غرب المحافظة للتحقيق، وذلك لتدني مستوى المدارس وقلة حضور الطلاب.

إحالة 3 من مديري المدارس بإدارة أرمنت للتحقيق

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل تعليم الأقصر، الأربعاء، بمدارس أرمنت الثانوية العسكرية بنين، أرمنت الثانوية بنات، أرمنت الإعدادية الحديثة بنين، لمتابعة انتظام الدراسة، حيث لاحظ ارتفاع مستوى غياب الطلاب، مع عدم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة من قِبل إدارة المدرسة تجاههم، وعدم تسجيل الغياب بدقة وبشكل منتظم، كما ظهر تدني مستوى النظافة بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة.

وعلى الفور أصدر خالد تعليماته لإدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بفتح تحقيق عاجل لمديري المدارس الثلاث، وكذا الإداريين المسؤولين عن تسجيل الغياب.

وقال خالد: لن نتهاون طرفة عين مع أي مقصِّر في عمله داخل المنظومة التعليمية، وإن كنا نسهب في الحديث عن قدر ومكانة ودور المعلم في المجتمع، فإن هذا يدفعنا للمزيد من الشعور بواجبنا في مراقبة أداء جميع العاملين تحت مظلة تعليم الأقصر، فنكافئ المحسن، ونعاقب المقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر،: كنا نحقق اليوم في تقصير ملحوظ، فلقد كافأنا البارحة أيضاً في إحسان ملموس، إذ قدمنا شهادة تقدير مدير مدرسة أرمنت الحيط الاعدادية بنات، قناوي سعد، لجهوده في انتظام ونظافة مدرسته، ولن نبخس مجتهد حقه، كافأنا العم حسن عبد الراضي العامل بالمدرسة ذاتها، لجهده في الاهتمام بنظافة المدرسة وزرع الكثير من النباتات والزروع بها.

وأهاب الدكتور صبري خالد، بجميع من يشارك العمل تحت مظلة تعليم الأقصر، بضرورة الالتزام بواجباتنا تجاه عملنا، فنحن مسؤولون عن هذا النشء، وهم أمانة في رقابنا أمام الله، قبل أن نكون مسئولين عنهم أمام المجتمع.