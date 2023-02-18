عضو لجنة «العفو الرئاسي»: نواصل تلقي الطلبات.. ونعمل على إعداد قوائم جديدة

تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها على إعداد قوائم عفو جديدة، مؤكّدة استمرارها في تلقي الطلبات، إذ شرعت اللجنة منذ اللحظة الأولى لإعادة تشكيلها بمباشرة المهام المسندة إليها، وبدأت تلقي عددًا من الطلبات من خلال أسر بعض المحبوسين احتياطيًا، فضلاً عن تلقي قوائم من بعض الأحزاب والكيانات المجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

لجنة العفو الرئاسي

وأكّد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنَّ اللجنة مستمرة في عملها ولن تنتهي إلا مع بحث وخروج كل الحالات التي يشملها العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو الرئاسي، إضافة إلى استمرار العمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعمل على إعادة المفصولين إلى عملهم.

البيانات المطلوب إرسالها إلى لجنة العفو

وأشار عضو لجنة العفو في تصريح لـ«الوطن»، إلى البيانات المطلوب إرسالها في طلبات العفو، وهي الاسم بالكامل، والرقم القومي، النوع (ذكر/ أنثى)، السن، المهنة، المحافظة، الحالة الصحية، تاريخ القبض واسم مميز لواقعة القبض، رقم القضية والمحكمة، التهمة، مكان الاحتجاز، حبس احتياطي أو مدة الحكم ونوعه، اسم مقدم الطلب، بالإضافة إلى رقم هاتف مقدم الطلب، مشددًا على أنَّ قوائم العفو لا تشمل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، أو المتورطين في قضايا العنف والإرهاب.