«المالية» تقر العمل بالكروت الذكية للوقود.. اعرف أبرز شروط المنظومة الجديدة

قررت وزارة المالية العمل بالكروت الذكية لتداول الوقود وذلك بدلاً من البونات الورقية المؤمنة، على أن يتمّ تحميل تكلفة المواد البترولية على بنود موازنة الجهة مباشرة بدون توسيط الحسابات النظامية.

«المالية» تحدد شروط الكارت الذكي للوقود: بـ 100 جنيه

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 18 لعام 2023، الصادر اليوم عن المالية، فإنَّ سعر الكارت الذكي لتداول الوقود 100 جنيه، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، والكارت صالح للاستخدام 5 سنوات.

اشتراك سنوي بـ1500 جنيه

وتابعت وزارة المالية، أنَّ تفعيل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود، ستتمّ باشتراك سنوي تكلفته 1500 جنيها غير شاملة الضريبة.

يُشار إلى أنَّ تكاليف التحول للمنظومة المميكنة الجديدة سيتمّ إضافتها، سواء سعر الكارت أو الاشتراك، لبند نفقات خدمية متنوعة أو نفقات أخرى، على أن يقتصر تعزيز البند في حالة عدم وجود وفورات بالبنود الأخرى بذات الباب.

كما أوضح الكتيب أنَّه سيتمّ التنبيه على الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، بإدراج تكلفة الاشتراك بالمنظومة بمشروع الموازنة للعام المالي 2023-2024.

وسيستمر العمل بأحكام المادة 106 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وذلك حتى نفاذ أرصدة البونات الورقية المؤمنة بالجهة الإدارية وتصفية الأرصدة المخزنية والدفترية، وفي حال استنفاذ البونات الرقمية وتصفير أرصدتها سيحظر استخدام الأكواد الاقتصادية المنصوص عليها بالمادة 4 رقم 106.