وزارة المالية: لا صحة لزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع وياميش رمضان

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول إثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن، بهدف إشاعة حالة من الإحباط عبر ترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، مشددًا على الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري العظيم، بما يُحاك ضد بلاده من مؤامرات تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها كل ربوع مصر.

لم يتم إجراء أي تعديلات في التعريفة الجمركية

وأوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في «التعريفة الجمركية»، وأن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مصلحة الجمارك، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، غير صحيح على الإطلاق، خاصة أنه لا يتم إجراء أي تعديلات في التعريفة الجمركية إلا بصدور قرار جمهوري وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.

آخر تعديل في التعريفة الجمركية

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن 7 يونيه 2022 شهد آخر تعديل في التعريفة الجمركية، وصدر بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بعد موافقة مجلس النواب، ولم يمس الفئات التي ثارت حولها الشائعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات، بل تضمن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة، والحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.

ودعا المرصد الإعلامي الجمركي، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.