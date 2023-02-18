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وصول جثمان الكاتب الراحل مرسي عطا الله إلى مؤسسة «الأهرام».. (صور)

كتب:

عمرو صالح
11:20 ص | السبت 18 فبراير 2023
جثمان الراحل مرسي عطا الله

جثمان الراحل مرسي عطا الله

توافد العشرات من الصحفيين على بهو مؤسسة «الأهرام» لتشييع جثمان الكاتب الراحل مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، الذي غيبه الموت الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

جنازة الكاتب الراحل مرسي عطا الله  

وكان في مقدمة الحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد خراجه، مصطفى بكري، علاء ثابت، أحمد السيد النجار، أحمد موسى، الدكتور حسين عيسى البرلماني السابق. 

وفاة مرسي عطا الله  

وكان السفير خالد مرسي عطا الله نجل الكاتب الراحل، أعلن وفاة والده أثناء تلقيه العلاج خارج البلاد، الأربعاء الماضي، موضحا أن تشييع جثمانه من بهو مؤسسة «الأهرام» اليوم، وصلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بمسجد المشير، غدا الأحد.

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