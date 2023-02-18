تراجع أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم.. طن الشعير بـ11 ألفا و350 جنيها

شهدت أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، تراجعًا جيدًا في بعض أصنافها، خاصة الأرز الشعير، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي أجريت بالأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظة اليوم السبت، التي تنتج نحو 40% من الأرز المنزرع على مستوى الجمهورية.

أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، شهدت تراجعًا ممتازًا في سعر طن الأرز الشعير، بما يعود بالنفع على المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ11 ألفًا و350 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن.

- بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل 10 آلاف و900 جنيه لليوم الثاني على التوالي.

- استقر سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عند 15 ألفًا و150 جنيهًا.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألفًا و450 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن.

- استقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» عند 15 ألفًا و400 جنيه.

تداول أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم

وأوضح «عبدالغفار»، أنّ أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، شهدت حركة تداول كبيرة خاصة في بيع الأرز الأبيض المعبأ في شكائر، لافتًا إلى أنّ محافظة كفر الشيخ تورد يوميًا كميات كبيرة لجميع محافظات الجمهورية، كونها تحتل المرتبة الأولى في إنتاج محصول الأرز الشعير.