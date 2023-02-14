استقرار أسعار الأرز اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. يبدأ بـ14 جنيها

استقرت أسعار الأرز اليوم في الأسواق، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، التابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية، التي تحرص يوميا على ضخّ أطنان من السلع الأساسية لمواجهة الإقبال الشديد من جانب المواطنين في أنحاء الجمهورية.

ونظرا لأهمية الارز، الذي يعد أحد السلع الاساسية التي تهم المواطنين، وتحرص الدولة على توفيرها وبكميات كبيرة في جميع المنافذ والسلاسل التجارية، تستعرض الوطن من خلال السطور التالية، أسعار الأرز اليوم في المنافذ كافة.

أسعار الأرز اليوم في معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية

استقر سعر كيلو الأرز اليوم داخل معارض أهلا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية عند سعر 14.5 جنيه للكيلو، ومتوفر بالكميات المطلوبة من جانب المواطنين، فب حين تراوح سعر الأرز اليوم في السلاسل التجارية المختلفة بين 16 لـ18 جنيها للكيلو، وفقا للنوع.

سعر طن الأرز اليوم في الأسواق

وبلغ سعر طن الأرز اليوم في المحافظات المختلفة، وفق تصريحات حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، كما يلي.

- طن الأرز عريض الحبة بـ11.350 جنيه.

- طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ10.850 جنيه.

- طن الأرز الأبيض عريض الحبة «الحر» بـ14.900 جنيه.

- طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بـ12.300 جينه.