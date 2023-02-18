تفاصيل جلسة مزاد بيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة.. سعر الكراسة والشروط

قالت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، إنها تتيح عددًا كبيرًا من السيارات المتواجدة في جمارك مطار القاهرة خلال اليوم الأول من شهر مارس.

وأضافت الهيئة أن المزاد سيضم عددًا كبيرًا جدًا من السيارات التي تمت مصادرتها بجمارك القاهرة، موضحة أن هناك أنواع وموديلات مختلفة من السيارات التي سيتم طرحها في المزاد ومنها سيارات تويوتا أفالون 2003، وتويوتا راف 4 موديل 2009 ،BMW 630 كابروليه، وكرايسلر تاون اند كانتري 2007، وفولكس فاجن كادي فان 2004، ودودج تشارجر 2010، وبيجو 407 صالون 2005، وفورد فوكاس 2008، و مرسيدس ML 500 موديل 2006، ومازدا بيك أب، وفولكس فاجن كابروليه، وشيفروليه اكسبريس 2006، 2 جيب جراند شيروكي، ودايو ملاكي، وإيسوزو دي ماكس.

أنواع السيارات في المزاد

وتضمن دايو نوبيرا، مرسيدس SE 260 موديل 1990، ورانج روفر 2003، ومرسيدس S320 موديل 1999، وأودي Q7 موديل 2007، بيجو 505 استيشن ،BMW745 موديل 2004، ومرسيدس E250 موديل 1997، وفورد ميكروباص موديل 1995، وفورد بيك أب كابينة مفردة F150 ، BMW 318i كوبيه، و فورد اكسبلورر موديل 2010، وجيب جراند شيروكي، ميتسوبيشي باجيرو، و2 تويوتا كرسيدا ، سانج يونج ملاكي، ونيسان مورانو 2009، وفورد اسكيب 2012، وجيب شيروكي 2017 BMW 523i.

ضرورة شراء كراسة الشروط

وأوضحت من يرغب في المشاركة في المزاد عليه التوجه إلى المزاد الذي سيقام في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً، بشرط شراء كراسة الشروط، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار.