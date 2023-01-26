«المالية»: مزاد علني لبيع محطة وقود بالجيزة وعدد من الوحدات السكنية

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل مزادين لبيع محطة خدمة وتموين سيارات بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية بالإضافة بيع بعض العقارات والشقق والمحال وحصص شائعة بمختلف المحافظات، وقالت وزارة المالية في بيان نُشر على البوابة الإلكترونية أن عقد المزاد في 14 فبراير المقبل.

مزاد لبيع محطة بنزين خاتم المراسلين

وأشارت وزارة المالية إلى أن المزاد الأول لبيع محطة خدمة وتموين السيارات الكائنة بـ 77 شارع خاتم المرسلين بالعمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، لافتة إلى أن شروط دخول المزاد تتضمن شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ التأمين الابتدائي والبالغ قدره 500 ألف جنيه.

مزاد علني لبيع شقق واراضي

ولفتت إلى أن المزاد الثاني لبيع بعض العقارات والشقق والمحال وحصص شائعة بمختلف المحافظات ويتطلب سداد مبلغ التأمين الابتدائي وقدره 5000 جنيه باستثناء العناصر ذات التأمينات الخاصة ويلتزم الراسي عليه مزاد البيع بسداد الـ 90% الباقية خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع من السلطة المختصة على عنوانه الوارد بجلسة المزاد والإقرار المقدم منه، فإذا لم يستكمل الثمن خلال الفترة المذكورة يعد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه.

ويمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات من شركة اتحاد الخبراء المثمنين «الحبشي»، الكائن مقرها 22 شارع بسيوني - قصر النيل - القاهرة.