تشييع جثمان مرسي عطا الله من مؤسسة «الأهرام» بحضور جبر والشوربجي وسلامة

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الصحافة، على حضور تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابق، من بهو المؤسسة، وكان أبرزهم: الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والإعلامي أحمد موسى.

وفاة مرسي عطا الله

وغيب الموت، مرسي عطا الله، الأربعاء الماضي، أثناء العلاج خارج البلاد، واستقبلت أسرته، جثمانه صباح اليوم، بعد وصوله من جنيف بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والأصدقاء المقربين للأسرة، وجرى تشييع الجثمان من بهو مؤسسة الأهرام كونه البيت الصحفي الذي أفنى فيه الراحل حياته.

موعد ومكان عزاء مرسي عطا الله

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، بينما يقام العزاء مساء غد الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وفقا لما أعلنته الأسرة في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطالله غيبه الموت عن عمر ناهز 80 عاما بعد مسيرة مهنية كبيرة شغل خلالها العديد من المناصب القيادية، من بينها رئاسة نادي الزمالك، ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.