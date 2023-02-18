تحذير من «الصحة» إلى مريض السكري: لا تتناول حقنة «الإنسولين» على الملابس

حذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى السكر، من أخذ حقن الإنسولين من خلال الملابس لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى، مشيرة إلى مبادرة الرئيس للكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

وتابعت وزارة الصحة في بيان أصدرته منذ قليل على موقعها الرسمي، يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 15335، وهو الخط المخصص لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشأن المبادرات الرئاسية الصحية، ومعرفة المواطن أقرب وحدة صحية تعمل بها المبادرة، التي تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

أماكن حقن الأنسولين بشكل صحيح

وحددت وزارة الصحة والسكان أماكن حقن الأنسولين بشكل صحيح وجاءت على النحو التالي:-

- يمكن حقن الأنسولين في البطن والذراع والأرداف وفي مقدمة أو جانب الفخذ.

- يعمل الأنسولين بشكل أسرع عند حقنة في البطن.

- لا يحقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.

- لا يحقن الأنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات.

يمكن لمرضى السكر تناول السكريات بنسب محددة

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مرضى السكر عليهم المتابعة بشكل مستمر مع الطبيب المشرف على حالته، وقياس نسبة السكر بشكل منتظم وممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة بشكل يومي.

ونصح حسام عبدالغفار مرضى السكر ضرورة أخذ الأدوية في مواعيدها، والتحكم في ضغط الدم، وتناول الفاكهة منخفضة السكريات، مؤكدا أن مرضى السكر يمكنهم تناول السكريات لكن بكميات محددة يحددها الطبيب.