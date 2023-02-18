محامي أسرة سيدة بورسعيد: تنازل والد المتهمة عن الحق المدني لا يؤثر على الشق الجنائي

قال محمود الغندور، ممثل الدفاع عن أسرة «قتيلة بورسعيد»، إن الدعوة المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني هي شقين، الأول متعلق بأولياء الدم وهم الأب، والشق الآخر هم أشقاء الضحية، وإذا تنازل الأب يستكمل المتضررون من الجريمة وهم الأخوة الأشقاء لقتيلة بورسعيد، وفي حالة التنازل عن الدعوة المدنية تستمر للأشقاء، وغالبا تفصل بهم المحكمة بالإحالة للمحكمة المدنية المختصة، ولا تأثير لها على الحكم الصادر في الشق الجنائي، لأنها دعوة تابعة مع الحكم الجنائي، وإذا تنازلوا أيضا فإنه يسقط الحق المدني في التعويضات.

المحامي: الأب مكلوم في زوجته وابنته

وأضاف «الغندور» في تصريحات لـ«الوطن»، «كلنا متعاطفين مع والد فتاة بورسعيد، فهو مكلوم في زوجته وابنته، وهو مبرر له في تعاطفه مع ابنته، وتنازله عن الحق المدني في القضية».

حضور والد شقيقي وخطيب المتهمة

وشهدت جلسة اليوم في محكمة جنايات بورسعيد، حضور والد المتهمة نورهان خليل، 20 سنة، طالبة بكلية الآداب، وشقيقيها وخطيبها وأحد جيرانهم، وذلك لسماع النطق بالحكم بعد إبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامها من مفتي الجمهورية.