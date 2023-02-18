تفاصيل مهرجان التسوق في الإسكندرية.. يضم أكثر من 100 سلعة غذائية

انطلق اليوم، مهرجان التسوق في الإسكندرية، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بمشاركة 15 شركة للسلع الغذائية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك بنفق محطة الرمل وسط الإسكندرية.

مهرجان التسوق في الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، بعد افتتاحه مهرجان التسوق في الإسكندرية، إنّ جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل مستمر ودائم لخدمة المواطن السكندري في مختلف المجالات، وبصفة خاصة توفير السلع الغذائية التي يحتاجها: «أقمنا معرض مهرجان التسوق لتوفير السلع الأساسية بأقل الأسعار للوقوف مع المواطن ومحاربة الغلاء، وقدمنا مكان إقامة المعرض مجانًا للعارضين، للمشاركة في تقليل الأسعار ومساعدة العارض على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في القطاع الغذائي».

مشاركة الغرفة التجارية بمهرجان التسوق في الإسكندرية

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الغرفة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، ويجري التواصل الدائم مع الشركات لمحاولة إقناعها بخفض الأسعار قدر المستطاع، والغرفة ساهمت بشكل فعال في إنجاح مهرجان التسوق في الإسكندرية ومعارض أهلًا رمضان.

اللحوم البلدي بـ160 جنيها للكيلو

وأوضح محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مهرجان التسوق سيبدأ من اليوم السبت، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وأنّ التخفيضات ستشمل كل السلع المعروضة بنسب متفاوتة تبدأ من 10% وتصل إلى 30% لبعض السلع، ولفت إلى أنّ أسعار اللحمة البلدي بالمهرجان 160 جنيهًا والبانيه 150 جنيهًا، والزيت 800 ملي بـ35 جنيهًا، بالإضافة إلى أن الجبنة الفاخرة الطرية بـ70 جنيهًا والكحك 70 جنيهًا.

وذكر وكيل تموين الإسكندرية، أن المهرجان سيتوفر به أكثر من 100 سلعة غذائية بأسعار أقل من الأسواق، وذلك للتخفيف عن المواطن وتوفير بدائل مناسبة لأماكن شراء السلع، إلى جانب معارض أهلًا رمضان المنتشرة بمعظم مناطق الإسكندرية، ووضعت وزارة التموين، خطط توفير السلع لجمهور المستهلكين للقضاء على رفع الأسعار من بعض التجار.

وأشارت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى أنه جرى اختيار نفق محطة الرمل، لسهولة وصول أهالي الإسكندرية إليه، خاصة أنه في مكان مميز ولم يكن مستغلًا وسيتم الاهتمام بالمكان لأنه مناسبًا لإقامة مثل هذه المعارض.

العارضون سعداء بالمشاركة

عبد الحميد غنيم، صاحب شركة منتجات ألبان وأحد العارضين بالمهرجان، أكد لـ«الوطن»، أنه جاء من محافظة المنوفية خصيصًا للإشتراك بمهرجان التسوق في الإسكندرية لدعم المواطنين، وتقديم أسعار أقل من السوق خاصة في أنواع الجبن، وأضاف عاطف حميدو صاحب جزارة، أنّ اللحوم بالمعرض سعرها 160جنيهًا، والكبدة الشمبري 160 جنيهًا، والبوفتيك 180 جنيهًا، وأبديا سعادتهما بالمشاركة في المهرجان في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.