إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية.. بأسعار أقل من السوق

شهد معرض «أهلاً رمضان» بأرض كوته بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية، إقبالاً كبيراً من قبل أهالي المدينة لشراء كل المستلزمات والسلع الغذائية، والمشروبات والخضروات واللحوم التي توجد لأول مرة في المعرض، بأسعار أقل من الموجودة في السوق خاصة قبل استقبال شهر رمضان 202

معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

وتزاحم أهالي الإسكندرية، على شراء اللحوم في معرض «أهلا رمضان» إذ احتوى المعرض على جزارة بلدي تبيع كيلو اللحمة أقل بكثير عن الأسعار في الخارج، إضافة إلى لحوم المجمعات الاستهلاكية، التي يحرص البائعين على منع الأسرة الواحدة من الحصول على كميات كبيرة حتي تكفي لجميع الأسر، «كيلو لحمة لكل أسرة فقط».

ويصل سعر كيلو اللحوم الطازجة في جزارة المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إلى 95 جنيهًا، أما سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي تصل 85 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وحرص عدد من أهالي الإسكندرية، على شراء ياميش رمضان، من المعرض بسبب ارتفاع الأسعار، وتخفيض أسعاره مقارنة بالأسواق الخارجية، حيث تراوح سعار كيلو البلح بين 12 إلى 25 جنيها للكيلو طبقا الأصناف والماركات: «تمور الوادي الجديد عبوة واحد كجم 28 جنيه، تمور الوادي الجديد عبوة 2 كجم 5 جنيه».

وجاء سعر كيلة الزبيب المستورد 90 جنيها للكيلو، أما لفة قمر الدين تتراوح بين 32 و36 جنيها للفة، ووصل سعر كيلو جوز الهند 60 جنيها للكيلو، ولفة التين 40 جنيها، أما تمر هندي يتراوح بين 28 جنيها للفة.