«التضامن» تستجيب لـ95% من الشكاوى الحكومية الموحدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تحقيق أعلى معدلات نسب إنجاز في التعامل مع الشكاوي الموجهة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الجاري، وذلك منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوي الحكومية وتنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

الانتهاء من 346049 محققة نسبة إنجاز 95%

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تحقيق أعلى معدلات إنجاز في التعامل مع الشكاوي الواردة على المنظومة خلال هذه الفترة بنسبة 95%، وهي أعلى نسبة وصلت لها الوزارة منذ صدور قرار إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث تلقت 366051 بلاغًا، وقامت بالانتهاء من 346049 محققة نسبة إنجاز 95% منذ إنشاء المنظومة وحتي فبراير الجاري، أما على صعيد العام الماضي 2022، فنجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق نسبة إنجاز 90%، حيث تلقت حتي 31 ديسمبر 2022 إجمالي 82973 شكوي، وقامت بالانتهاء من 74622 محققة نسبة إنجاز 90% خلال عام 2022.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها تتطلع لتحقيق المزيد من معدلات الإنجاز الأفضل خلال المرحلة المقبلة، موجهة كافة قطاعات الوزارة بسرعة التفاعل والتعامل مع كافة الشكاوي والبلاغات الواردة إليها، وضرورة التحرك فور تلقي هذه الشكاوي والبلاغات لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

الوزارة تتلقى الشكاوي والبلاغات على الخط الساخن

وأشادت إلى أنه يتم التنسيق الدائم والمستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الوزارات والجهات المعنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الوزارة تتلقي الشكاوي والبلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، موجهة في الوقت ذاته الشكر للقائمين على منظومة الشكاوي داخل الوزارة لسرعة تجاوبهم وتفاعلهم مع بلاغات المواطنين.