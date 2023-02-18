المتحف المصري الكبير يشهد تكريم الفائزين بمسابقة الاحتفال بالتراث

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المتحف المصري الكبير يستقبل حفل تكريم الفائزين في مسابقة الاحتفال بالتراث المصري من خلال الفن»، وفي مشهد يجمع بين الأصالة والتراث والحداثة استضاف المتحف المصري الكبير ولمدة أسبوع معرض فنون المدارس تحت عنوان الاحتفال بالتراث المصري والذي يعرض أعمالا فنية ابتكرها أكثر من 800 طالب وطالبة من 40 مدرسة من مختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الفعاليات أكثر من 40 مدرسة قدمت أكثر من 800 عمل فني

وكانت المسابقة هذا العام بعنوان «التراث المصري وتقديمه بطريقة عصرية»، ولأول مرة يكون هناك شراكة مع المتحف المصري الكبير، وشارك فيها أكثر من 40 مدرسة قدمت أكثر من 800 عمل فني، ووفقا لما جاء في التقرير، فقد كانت الأعمال الفنية مقسمة إلى 5 فئات، الرسم، الكولاج، 3d، تصوير، وديجيتال أرت.

هناك أعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم والفن الشعبي

واستلهم الطلاب أفكارهم من التراث المصري، هناك أعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم والفن الشعبي، من خلال نظرة الحياة المعاصرة، ومن الأعمال التي كان لها دور كبير في إبهار زوار المعرض هو تحويل رسومات الطلاب وأعمالهم الفنية إلى سجاجيد وقمصان، وكان هناك جوائز جيدة، ويعتبر المعرض فرصة رائعة لزيارة المناطق المفتوحة في المتحف مثل البهو العظيم وتمثال رمسيس وغيرها.