المتحف الكبير ينظم معرضا فنيا بعنوان «الاحتفال بالتراث المصري»

أعلن المتحف المصري الكبير، اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه سيستضيف معرض فنون المدارس تحت عنوان «الاحتفال بالتراث المصري»، لمدة أسبوع بدءا من اليوم ويتم فيه عرض الأعمال الفنية التي تم ابتكارها من أكثر من 800 طالب وطالبة من 40 مدرسة حول الجمهورية.

البهو العظيم

وأوضحت إدارة المتحف، أنه يمكن شراء التذاكر الخاصة بالمعرض عند مدخل المتحف، مشيرة إلى أن التذكرة تشمل دخول البهو العظيم والمنطقة التجارية للمتحف بجانب الاستمتاع بإبداعات الطلاب والوسائط الفنية المتنوعة.

معرض فن القاهرة

يذكر أن المتحف الكبير نظم معرض فن القاهرة النسخة الرابعة الذي أقيم في بهو المتحف المصري الكبير، باعتباره أول فعالية للفن التشكيلي تقام في أروقة المتحف المصري الكبير، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

وتضمن أعمال الفنانين من جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتم عرض أعمال ولوحات فنية لمدة 4 أيام، واجتمع فيه الفن مع عراقة التاريخ وبلغ عدد المشاركين في المعرض هذا العام أكثر من 100 فنان من مصر والمنطقة العربية يمثلون 25 صالة عرض.