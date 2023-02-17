أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2023 اليوم.. الكيلو بـ150 جنيها

تطرح وزارة التموين قائمة بأبرز السلع والمنتجات التي تباع عبر منافذها المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة تناسبهم خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، ومنها أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2023 والتي تنخفض عن الأسواق الأخرى ومحال الجزارة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2023، وفقا لما جاء في بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان كما يلي.

- تراوح سعر اللحوم البلدي من 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو.

- ويصل سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة إلى نحو 170 جنيهًا.

- كما يصل سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني إلى نحو 135 جنيهًا.

ويصل كيلو اللحم المفروم إلى نحو 120 جنيها.

أسعار اللحوم في محال الجزارة

وجاءت أسعار اللحوم في محال الجزارة المختلفة اليوم، كما يلي:

- تتراوح أسعار كيلو اللحم البتلو بين 250 و280 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم بين 220 و230 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة بين 230 و250 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كيلو السجق البلدي بين 180 و190 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البوفتيك بين 240 و250 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الموزة الكندوز اليوم بين 240 و250 جنيهًا.