أسعار اللحوم داخل 19 معرضا بـ«أهلا رمضان» بالشرقية.. كيلو العجالي بـ 170 جنيها

طرحت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية السلع والمنتجات الغذائية لسد احتياجات المواطنين منها، داخل معارض «أهلا رمضان» 2023 المتفرقة داخل المراكز والمدن أصنافا من اللحوم المبردة السوداني والأخرى المجمدة القطع والمفروم والكبدة وغيرها وذلك بأسعار مخفضة تصل 30%.

تستعرض بوابة «الوطن» أسعار اللحوم داخل معارض «أهلا رمضان» بالشرقية البالغ عددها نحو 19 معرضًا وأكثر من 30 شادرًا، وإليكم الأسعار كالتالي:

طرح اللحوم بأسعار مخفضة تصل 30%

قال محمد سعيد مديرعام الرقابة بمديرية التموين في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم طرح السلع الغذائية وتوفير الناقص منها يوميا حسب الحاجة والإقبال من المواطنين عليها، لافتًا إلى طرح اللحوم بأسعار مخفضة تصل 30% مقارنة بمثيلاتها في المحلات والهايبرات التجارية بالأسواق.

أسعار اللحوم داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق

وأوضح محمد البحراوي الجزار التعاوني داخل معرض «أهلا رمضان» بمدينة الزقازيق أسعار اللحوم المبردة السوداني كالتالي:

- سعر كيلو اللحم العجالي القطع 170 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم 170 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة العجالي 185 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة الضأن 200 جنيه.

- سعى كيلو اللحم الضأن 200 جنيه.

استمرار طرح السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

قال مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إن الرقابة مستمرة على الأسعار والالتزام بنسبة التخفيضات المقررة منذ افتتاح معارض «أهلا رمضان» في شهر يناير المنصرم، لافتا إلى طرح السلع الغذائية داخل المعارض بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين كاللحوم والخضروات والبقوليات والزيت وغيرها من السلع الغذائية الأكثر طلبا.