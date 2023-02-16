أسعار اللحوم المخفضة في منافذ أهلا رمضان اليوم.. تبدأ من 135 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم المخفضة في منافذ أهلا رمضان التي أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع في العديد من المناطق، تيسيرًا على المواطنين من أجل شراء المستلزمات التي يحتاجون لها في منازلهم وقبل قدوم الشهر الكريم بأسعار مناسبة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم المخفضة في منافذ أهلا رمضان.

أسعار اللحوم المخفضة في منافذ أهلا رمضان

وسجلت أسعار اللحوم المخفضة في منافذ أهلا رمضان، القيم التالية:

- سعر اللحوم البلدي من 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو.

- يصل سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني إلى نحو 135 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

وجاءت أسعار اللحوم في المحلات المختلفة اليوم الخميس، كما يلي:

- تتراوح أسعار كيلو اللحم البتلو بين 230 و250 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم بين 220 و230 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة بين 230 و250 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كيلو السجق البلدي بين 180 و190 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البوفتيك بين 240 و250 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الموزة الكندوز اليوم بين 240 و250 جنيهًا.