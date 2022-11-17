وزير التعليم العالي: مستشفى بدر الجامعي إضافة لخدمة إقليم شرق القاهرة

أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، قائلا: «المستشفيات الجامعية دورها الرئيسي هو التعليم والتدريب وإعداد أطباء على مستوى يليق برعاية صحة المصريين بجانب الخدمات التي تُقدم للمجتمع المحيط»، لافتاً أن دور هذه المستشفيات ظهر جلياً في أزمة كورونا ووقوفها بجانب المجتمع.

تطوير مستشفى بدر الجامعي يستقبل 800 حالة يومياً

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في افتتاح تطوير المرحلة الثانية لمستشفى بدر الجامعي، التابعة لجامعة حلوان، أنه جرى تطوير مستشفى بدر الجامعي ليستقبل 800 حالة يومياً، ما يعد إضافة ونقلة نوعية في خدمة القطاع الطبي لخدمة إقليم شرق القاهرة.

وأضاف الدكتور محمد أيمن عاشور، أن مستشفى بدر الجامعي، مثال جديد على أهمية دور المستشفيات الجامعية: «نعقد عليه الرؤية المستقبلية لخدمة إقليم شرق القاهرة الذي يضم مدن الشروق وبدر والعبور والعاصمة الإدارية».