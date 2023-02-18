فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى حياة كريمة بقنا.. تضحيات مقاومة كورونا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى حياة كريمة في قنا».

ويعتمد مسرح المواجهة والتجوال، على محورين أساسيين، الأول: تحقيق العدالة الثقافية، والثاني: محاربة الأفكار الأصولية والراديكالية والتغيير عن طريق الفن والوعي.

تضحيات الأطباء والتمريض أثناء جائحة كورونا

قال أحد الفنانين المشاركين في الفعاليات: «أجسد شخصية أحد التجار الجشعين، الذين استفادوا من أزمة كورونا، عن طريق الغش في الكحول والكمامات، كل بيت تأثر بالجائحة للأسف».

وأكد الدكتور رياض المصري مدير مستشفى العزل: «العرض يوضح تضحيات الأطباء والتمريض أثناء مواجهة الجائحة، وهذا المشروع يأتي في إطار خطة مسرح المواجهة والتجوال، للوصول بالعروض عبر البيت الفني المسرح للشرائح الأكثر احتياجا في قرى مصر».

دور التمريض في مواجهة كورونا

أوضحت إحدى الفنانات المشاركات في العرض: «أجسد دور شخصية تدعى الحاجة فتحية رئيسة قسم التمريض، ونقدم للأهالي كيف انتشرت جائحة كورونا، وكيف عالجناها، وكيف تعاون الجميع من أجل محاربة المرض»، وقالت فنانة أخرى: «أجسد شخصية الحاجة نعمات، لدي ولدان، طبيب وضابط، وأقدمهما للوطن، زعبّرت عن كل أم في مصر».