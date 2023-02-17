ماذا أنجزت «حياة كريمة» خلال أسبوع؟.. تعرف على نسب تنفيذ المشروعات

عمل مكثف من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهده العديد من القرى والمحافظات المختلفة على مدار هذا الأسبوع، حيث تمكنت من تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة في مشاريع شتى.

«حياة كريمة» في سوهاج

وفي محافظة سوهاج نفذت المبادرة عددا من المشاريع بقرية التل الزوكي، ففي القطاع الطبي، تم إنشاء وحدة طب الأسرة بالإضافة لمشروعات الصرف الصحي، وتحسين مكتب بريد التل الزوكي، وتدشين ترعة الدوك والانتهاء من عمارات سكن كريم، وجاءت نسب تنفيذ تلك المشاريع على النحو التالي:

- مدرسة التل الزوكي الثانوية الزراعية: 100%

- مدرسة الزوك للتعليم الأساسي: 100%

- عمارات سكن كريم: 95%

- وحدة طب الأسرة: 70%

- الشبكات الرئيسية والمناطق الفرعية: 100%

- الوصلات المنزلية للصرف الصحي: 70%

- محطة رفع الصرف الصحي: 58%

حياة كريمة في أسيوط

وتوجهت المبادرة إلى محافظة محافظة أسيوط، تحديدا قرى مركز ديروط، حيث نفذت المبادرة مشاريع في قطاعات متنوعة، من أبرزها مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة الإسعاف ونقطة الإطفاء ونقطة الشرطة وسوق منظم للقرية ومشروع الصرف الصحي ومشروع تبطين الترع، وجاءت نسب تنفيذ تلك المشاريع على النحو التالي:

- موقف سيارات الأجرة: 80%

- سوق منظم القرية: 80%

- مشروع الصرف الصحي: 80%

- الكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة: 80%

- مشروع تبطين الترع: 100%

- مجمع الخدمات الكومية: 98%

- مجمع الخدمات الزراعية: 97%

- نقطة الإسعاف: 100%

- نقطة الإطفاء: 70%

- نقطة الشرطة: 95%

مشاريع حياة كريمة في قنا

وعلى آخر الأسبوع، وصلت مشاريع المبادرة إلى محافظة قنا مركز قوص، من هذه المشاريع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة والوحدة البيطرية، ووحدة طب الأسرة بشنهور، بالإضافة إلى مشروع مجمع الخدمات وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل، أما في قطاع الصرف الصحي، تم تطوير كل المواسير الخاصة بالمركز وعمل الوصلات المنزلية بشوارع المجلس القروي، وجاءت نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة على النحو التالي:

- وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة: 90%

- وحدة طب الأسرة بقرية المسيد: 90%

- وحدة طب الأسرة بقرية شنهور: 90%

- الوحدة البيطرية بقرية الكلالسة: 100%

- مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الكلالسة: 90%

- مشروع مجمع الخدمات: 100%