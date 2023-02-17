صحة كريمة لكل المصريين.. 8 سنوات من الإنجاز في القطاع الطبي ومبادرات رئاسية لتوفير حياة صحية كريمة (ملف خاص)

على مدار ثمانى سنوات، اهتمت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحقوق الإنسان المصرى الأصيلة، الحق فى التعليم والحق فى الغذاء والكساء والعمل، وعلى رأسها الحق فى الصحة، والتمتع بصحة جيدة بشكل ممنهج يشمل جميع المصريين، بعد أن تسببت سنوات طويلة من الإهمال فى تفشى أمراض سهلة العلاج بين المصريين.

ليس هذا فحسب، بل أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن صحة المواطن المصرى مسألة «أمن قومى» تخطو بها الدولة خطواتها الثابتة نحو جمهورية جديدة خالية من الأمراض ويتمتع فيها المواطن بصحة جيدة ومنظومة صحية متكاملة تليق بمكانة المواطن المصرى، وشرع الرئيس فى تغيير المنظومة الصحية من جميع أركانها.

كما عملت الدولة على الإسراع بتوفير الخدمة بشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، ولعل من هذه المبادرات، القضاء على فيروس «سى» الذى نهش أكباد ملايين المصريين، والقضاء على قوائم الانتظار التى عانى المواطن المصرى بسببها أمام المستشفيات، التغير الذى تحقق فى المنظومة الصحية لا أحد يستطيع أن ينكره لأنه ملموس على أرض الواقع ونال إشادات دولية، بل ولوحظ فى جائحة فيروس كورونا التى أربكت أقوى الأنظمة الصحية على مستوى العالم، فكشفت الجائحة عن قدرة مصر على عبور الأزمة بشكل احترافى حيث أتت صحة المواطن فى المقام الأول، تستعرض «الوطن» فى هذا الملف صحة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.