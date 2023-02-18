عاجل.. الحكومة: لا صحة لوقف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين حاليًا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التموين، بحسب بيان «إعلامي الوزراء»، على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو 3 أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8.5 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة التموين أنَّه يتمّ صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد «المركز» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).