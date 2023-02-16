آخر أخبار التموين.. ضمان سنة للبطاقات الجديدة و3 مرات طباعة لـ«بون الخبز»

شملت آخر أخبار التموين، ما أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من توجيهات لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات بشأن قواعد إصدار بطاقات التموين الجديدة، وتنظيم عملية طباعة وإصدار «بونات صرف الخبز» التي تُمنح لأصحاب البطاقات بعد كل عملية صرف للعيش البلدي من المخابز.

آخر أخبار التموين

وتضمنت آخر أخبار التموين، ما نص عليه القرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 فبراير بشأن منح أصحاب بطاقات التموين الجديدة الصادرة كبدل تالف أو فاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعي، ضمان لمدة سنة كاملة من تاريخ إصدار البطاقة، على أن يتم إصدار بطاقة أخرى للأسرة صاحبة بطاقة التموين حال تلف البطاقة قبل مرور مدة عام كامل على إصدارها دون تحمل أي مصاريف على الأسرة لإصدارها.

بونات صرف الخبز

وشمل قرار الدكتور علي المصيلحي، ضمن آخر أخبار التموين، تنظيم عملية طباعة الإيصالات «بونات صرف الخبز»، والاكتفاء بطباعة 3 إيصالات صرف للخبز شهريا، بدلا من إصدار البونات اليومية بعد كل عملية صرف، كالاتي:

- طباعة إيصال أول الشهر.

- طباعة إيصال منتصف الشهر.

- طباعة إيصال يوم 27 في الشهر.

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين، أن وقف صرف بونات العيش يوميا، لا علاقة لها بعملية صرف الخبز اليومي لأصحاب البطاقات، قائلة: «صرف العيش يوميا من المخابز لأي مواطن يحمل بطاقة التموين مستمر كما هو، والجديد فقط هو أن البونات الورقية سيتم إصدارها 3 مرات فقط بدلا من إصدارها مع كل عملية صرف للخبز».