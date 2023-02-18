واشنطن: عازمون على العمل مع رئيس وزراء العراق لخلق فرص جديدة للبلدين

قالت السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانسكي، إن واشنطن عازمة على العمل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لخلق فرص جديدة للبلدين وللمنطقة، مؤكدة أن البنى التحتية للكهرباء بالعراق مكان جيد لبدء عملية الاستثمار.

مشروع تطوير اقتصادي

وأوضحت «رومانسكي»، خلال كلمتها في المؤتمر الثاني للنفط والغاز بالعراق، حسبما نقلت قناة «السومرية نيوز»، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت مشروعاً يركز على التطوير الاقتصادي.

وأكدت، أن الشركات الأمريكية ستلعب دوراً في تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص، مبينة أنه ستتم مناقشة ملف تطوير قطاع الطاقة من قبل الشركات الأمريكية مع رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر ميونخ.

تطوير شركات الكهرباء

وأضافت أن الحكومة العراقية تشجع على وجود الشركات الأمريكية للعمل في العراق، ويجب وضع خطط جديدة لتوسيع معامل الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء، مؤكدة أن البنى التحتية للكهرباء في العراق هي مكان جيد لبدء عملية الاستثمار خاصة وأن العراق لديه فرصة لاستثمار الغاز من أجل تقليل انبعاثات الغاز والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أن العراق يجب أن يقوم بالاستثمار ومحاربة الفساد وخلق بيئة عاملة لتشجيع رؤوس الأموال الاجنبية للعمل في العراق .