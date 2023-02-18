أول تعليق لـ«بادين» عن حادث إطلاق النار بـ«ميسيسيبي»: عنف الأسلحة وباء

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول تعليق على حادث إطلاق النار في «ولاية ميسيسيبي» جنوب الولايات المتحدة، عنف الأسلحة الأمريكية بالوباء.

قتل مسلح ببندقية ومسدسين يدعى ريتشارد ديل كروم «52 عامًا» أمس الجمعة، 6 أشخاص بمن فيهم زوجته السابقة في 4 أماكن في مجتمع ريفي صغير في شمال «ميسيسيبي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، «الكونجرس» على التحرك الآن، وقال «البيت الأبيض» في بيان، إن الأول، أوضح أن منذ مرور 48 يومًا من بداية العام الجاري 2023 شهدت الولايات المتحدة بالفعل ما لا يقل عن 73 عملية إطلاق نار جماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الرئيس الأمريكي: الأفكار والصلوات ليست كافية

وأضاف بايدن، أن الأفكار والصلوات ليست كافية، مشيرا إلى أن عنف السلاح وباء، ويجب على «الكونجرس» الأمريكي، التحرك الآن.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح الإدارة المحلية الدعم الكامل من السلطات الفيدرالية.