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مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد: الثلوج و«خليجي 25» جذبا السياح إلى العراق

كتب:

شريف سليمان
10:44 ص | الجمعة 03 فبراير 2023
هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد

هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة العراقية بغداد، إن محافظات العراق، شهدت هطول الثلوج في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت «التميمي»، خلال ظهورها عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الثلوج جذبت السياح من بعض الدول العربية المجاورة.

نجاح خليجي 25

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن نجاح العراق في استضافة بطولة خليجي 25 لكرة القدم، كان أيضا من الأسباب التي جذبت السياح إلى العراق، في العديد من المناطق، وتحديدا إقليم كردستان في أربيل.

انتعاشة في السياحة العراقية

وأردفت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة العراقية بغداد، أن هناك شركات سياحة ستتفق مع حكومة إقليم كردستان، وهي شركات تركية ولبنانية، لافتة إلى أن العراقيين احتفلوا خلال الأيام الماضية بهطول الثلوج.

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