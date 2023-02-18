ضبط «عصابة سرقة وحدات التكييف الخارجية» في الشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد روسي وطلقتان من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأقر أحدهما بحيازته للسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعتي سرقة، وتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيء النية (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سيارة نقل، أقرّ باستخدامها في نقل المسروقات للمخزن ملكه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.