أقدم طائر بطريق تحتفل بعيد ميلادها الـ43.. «جابولها تورتة سمك وثلج»

احتفلت أقدم أنثى طائر بطريق، بعيد ميلادها الـ43، في ظاهرة نادرة، حيث يعيش الطائر متوسط عمر بين 15 و20 عامًا في الحياة البرية، بينما تعيش الموجودة في حدائق الحيوان لفترة أطول، إلا أنها تجاوزت هذا العمر وكذلك عمر ابنتها التي عاشت أيضا 35 عامًا، وتعيش البطريق «إت» مع رفيق يصغرها بـ30 عامًا، بعد أن جرى نقلها من مكان مخصصًا لها بحديقة حديقة حيوان ميترو ريتشموند بولاية فرجينيا للهروب من الطيور التي تهاجمها.

وقالت جيسيكا جرينج، التي نظمت عيد ميلاد البطريق وإحدى حراسها: «أردنا أن نجعله أسعد عيد ميلاد على الإطلاق، فهي بطريق من نوع خاص تتمتع بجينات مذهلة ونوعية حياة قوية»، موضحة أن الطائر احتفل بعيد ميلاده في مسبح خاص و«تورتة» مصنوعة من سمك الكبلين والثلج المزخرف، بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

أكبر بطريق أفريقي يعيش في الأسر بأمريكا الشمالية

وتعد «إت» أكبر بطريق أفريقي يعيش في الأسر في أمريكا الشمالية منذ عام 2018، عندما توفي حامل الرقم القياسي السابق، بطريق يُدعى «أوبال» نفق عن عمر يناهز 41 عامًا في حديقة حيوانات أوماها، ولم تخل حياة البطريق «إت» الطويلة من الشدائد، فقط لاحظ حراس الحديقة منذ عام 2012 أن الطيور الأصغر سنًا منها بدأت تهاجمها، يقول «جيم أنديلين»، مدير حديقة حيوان مترو ريتشموند: «مع تقدمها في السن، كانت بعض طيور الأصغر سنًا تهاجمها، فأنشأنا منزلًا للتقاعد لتستمتع به».

وتحب «إت» اللعب بالفقاعات والمرايا وتظل نشطة تقضي وقتًا أطول في السباحة، وتتمتع بصحة جيدة إلا أن نظرها ضعف بعض الشيء وتتلقى أدوية لالتهاب المفاصل، ورغم ذلك لا تزال مشاكسة قليلاً لا سيما عند إجراء الفحوصات، وهو أمر جيد أن تراه في بطريق في سنها، وقالت «غرينغ» إنها فقست حوالي 12 بيضة خلال فترة وجودها في حديقة حيوانات فيرجينيا، ووضعت بيضتها الأخيرة في عام 2016، وعاشت إحدى بناتها حتى سن 37 عامًا، مضيفة: «طيور البطريق لدينا لها شخصياتها الفردية وET ليست استثناء».

رحلة أكبر بطريق في الحدائق العامة

وتم تفقيس البطريق «إت» في حديقة حيوان ديترويت في 28 يناير 1980، وجرى إرسالها إلى حديقة حيوان كولومبوس، حيث تم تسميتها في عام 1982، في نفس العام الذي تم فيه إطلاق الفيلم ET the Extra-Terrestrial الملحمي، وصلت إلى حديقة حيوان فيرجينيا عندما تم افتتاحه عام 1995 في سن 15 عامًا، بصحة 10 بطاريق، ومنذ ذلك الحين جرى تفقيس 299 من طيور البطريق بالحديقة وتوزيعها على الحدائق الأخرى ولم تصل أي منها إلى عمر «إت».

منذ عام 2010/ أدرجت طيور البطريق الأفريقية على أنها مهددة بالانقراض وانخفض عددها بنسبة 95% خلال 100 عام، ووصل إلى حوالي 40.000 فقط في البرية، بينها 900 من طيور البطريق الأفريقية تعيش في حدائق الحيوان بالولايات المتحدة، ويقول المسؤول عن الحديقة: «نحن نطعمها بقدر ما تريد أن تأكل في أي مكان من 4 إلى 10 أسماك من الرنجة والسلمون المرقط والكبلين خلال يوم»، مضيفًا: «عندما تريد بعض الوقت الهادئ الجاد يمكنها الذهاب إلى عشها»، وأشار إلى خطة بناء معرض أكبر للبطريق في حديقة الحيوان.