أول تعليق من نائبة سؤال «عدد ضوافر البطريق» لوزير التعليم.. جارتها كلمة السر

أكّدت النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، أنَّ الجلسة البرلمانية التي عُقدت أمس لمناقشة أكثر من 120 طلب إحاطة وسؤالًا برلمانيًا حول المشكلات التي يواجهها التعليم ما قبل الجامعي، كشفت النقاب عن المشكلات التي تواجهها الأسرة المصرية.

زيادة الدروس الخصوصية

وقالت إيفيلين متى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ غالبية النواب من جميع الدوائر بالمحافظات، جاءوا محملين بمئات الشكاوى من الأسر المصرية، والسبب هو صعوبة المناهج التي اضطرت كثير من الأسر إلى التغاضي عن احتياجاتها في سبيل توفير الدرس الخصوصية لأبنائها.

سؤال عن «بيت السحالي» في منهج رابعة ابتدائي

وأضافت النائبة: «لسنا ضد التطوير أو التحديث في المناهج، وأنا تربوية قبل أن أكون نائبة في البرلمان المصري، ولكن علينا بتحديد المهام وتدريب المدرسين ورفع كفاءتهم وإتاحة المحتوى البصري الذي يؤهل طلاب المرحلة الابتدائية للإجابة عن سؤال وارد بالمنهج والخاص بعدد أظافر البطريق وبيت السحالي».

واستطردت النائبة: «أمر في غاية الصعوبة ولا يوجد كلام يصف حجم الأزمة التي يشعر بها بعض الطلاب تجاه المدارس، والسبب هو التحميل الزائد في المناهج المستحدثة، الأمر الذي ترتب عليه أنني أجد أبناء جيراني في حالة بكاء مستمر وإعياء بسبب انتهائهم من الدروس الخصوصية في ساعة متأخرة، ليبدأوا بعدها في المذاكرة بالمنزل، وكأننا لا نتحدث عن الصف الرابع الابتدائي، و‘نما نتحدث عن طالب في الثانوية العامة».

سر سؤال عدد أظافر البطريق

وحول ما أثارته النائبة إيفيلين متى، خلال عرض طلب الإحاطة الخاص بها في الجلسة العامة، أمس، وواقعة السؤال الخاص بعدد أظافر البطريق الذي وجهته لوزير التعليم طارق شوقي ويتضمنه منهج رابعة ابتدائي، قالت: «اضطررت لفك الاشتباك بين جارتي وابنها الطالب في الصف الرابع الابتدائي، والذي دخل في نوبة بكاء بسبب أسئلة تتعلق بالأحياء المائية، التي اضطرت الأسرة بالكامل بما فيهم شقيقه الأكبر إلى الذهاب للمكتبة للبحث عن كتب تتحدث عن البطريق، وذلك لتسليم النشاط الخاص بشقيقه للمدرسة».

النائبة: الأطفال يكرهون المدرسة

وأشارت البرلمانية، إلى أنَّها طلبت من جارتها الكتب المدرسية الخاصة بابنها الطالب في الصف الرابع الابتدائي لمعرفة الحقيقة، لتتفاجأ بأن غالبية الكتب تحتاج إلى معالجات بصرية وكتب علمية للإجابة على الأسئلة، متابعة: «بالمناسبة لم تكن شكوى لجارتي وابنها بمفردها، فقد وصلني العشرات من الشكاوى الخاصة من أولياء الأمور حول الموضوع نفسه، فضلًا عن عدم تسليم الكتب الدراسية للطلاب الذين حالت ظروفهم المادية في دفعها بموجب قرار وزير التربية والتعليم».

الامتناع عن تسليم الكتب الدراسية

وتابعت: «هذا الأمر دقيق للغاية، أن تمنع طفل من الاستفادة بالكتاب الدراسي، لأن والده غير قادر على دفع المصروفات، الحال نفسه بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والإنترناشونال الذين أصبحوا في حالة استنزاف كامل من المدارس بسبب تحميل الطرف الأخير لـ شييتات وأوراق طباعة الأسئلة، وأي أنشطة لولي الأمر الذي يتكبد عناء لتدبير المصروفات الدراسية عن كل عام دراسي».

دور رقابي لمجلس النواب

وشددت عضو مجلس النواب، على أنَّها ستحضر كل الاجتماعات التي ستعقدها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للوصول إلى حلول واقعية تناسب عملية تطوير المناهج مع الحفاظ على سلامة الطالب نفسيا من الضغوط وكذلك تقليل نسب إنفاق الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية، التي زادت بنسبة كبيرة بسبب تغيير المناهج.

عدم تدريب المدرسين على المناهج

وأوضحت البرلمانية: «نحن في حاجة إلى تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، بشكل تدريجي، لاسيما أنَّ كثير من المدرسين ما زالوا غير مستوعبين للنظام الجديد»، متسائلة: «كيف لمدرس غير مستوعب ومدرب على المنهج الجديد أن يدرسه للطلاب في هذه المرحلة الدقيقة».

يُشار إلى أنَّ النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، كانت قد طرحت سؤالًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ما ورد من سؤال في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، حول عدد أظافر البطريق.