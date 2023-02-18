غلق مخبز بلدي وضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية 

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي لمدة شهر بناحية كفر العرب بمركز تلا، كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و37 لسنة 2020، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن مرور إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات المقررة حفاظا على حقوق المواطنين.

تحرير 180 محضرا تموينيا

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اليوم تحرير 180 محضرا تموينيا متنوعا بين 66 مخالفات مخابز و114 مخالفات أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أنه تم ضبط 2 مخزن لتجارة السلع الغذائية بمركز أشمون والتحفظ على 700 كيلو أرز مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلا عن تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمركز شبين الكوم لحيازته 5 أطنان علف دواجن بدون مستندات دالة على مصدرها.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.