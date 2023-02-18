إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بطنطا.. «أحدهما حالته خطيرة»

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانوا يستقلونها على طريق الكورنيش بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب موتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً يفيد بانقلاب دراجة نارية موتوسيكل على كورنيش بمنطقة قحافة، وأسفر عن إصابة مستقليه بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وأحدهما في حالة خطرة، إثر تعرضهما لانقلاب دراجة نارية موتوسيكل على كورنيش قحافه بالقرب من كوبري الغفران.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.