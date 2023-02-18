تفاصيل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالنقل النهري.. اعرف الشروط

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل الوظيفة المطلوبة في الهيئة العامة للنقل النهري، وهي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ضمن نوعية الوظائف القيادية، مؤكداً أن الوظيفة تقع على قمة قطاع الشؤون الفنية أحد القطاعات الرئيسية التي تتبع رئيس مجلس الإدارة، على أن ينتهي التقديم 9 مارس المقبل.

المهارات المطلوبة للوظيفة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، أن وظيفة الهيئة العامة للنقل النهري، تختص بوضع الخطط والمشروعات والبرامج المختلفة بالقطاع والتنسيق ومتابعة التطبيق داخل التقسيمات التابعة له، وتتضمن مهارات محددة مثل اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة، على أن تتضمن سنوات الخبرة قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

شروط وظيفة الهيئة العامة للنقل النهري

وأوضح الجهاز أن شروط المتقدمين للوظيفة، هي مؤهل هندسي عالٍ مناسب، وتشمل المستندات المطلوبة، سحب طلب من الشؤون الإدارية وتقديمه مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب المؤهل الدراسى وسنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام وصحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري وعدد سنوات الخدمة الفعلية.

المستندات المطلوبة للوظيفة

أيضاً تتضمن المستندات الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة التي تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها، والبرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم، وبيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته فى مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل فى الوظيفة المتقدم إليها، والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم.

أيضاً تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة، وأي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة، وتقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، ويتم مراجعة الملفات بالشؤون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ.